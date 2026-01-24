Controlli straordinari interforze a Frosinone | posti di blocco e sequestri di droga

Nella giornata di ieri, a Frosinone, sono stati condotti controlli straordinari interforze, con posti di blocco e sequestri di sostanze stupefacenti. L’operazione, pianificata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e dal Questore, ha avuto l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e contrastare il fenomeno dello spaccio nella provincia. Le attività hanno coinvolto diverse forze dell’ordine e sono parte di un’azione continua di tutela del territorio.

Nella giornata di ieri, al fine di far fronte alle esigenze valutate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e pianificate dal Questore della Provincia di Frosinone, è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di.

