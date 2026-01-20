Controlli straordinari a San Prospero posti di blocco e verifiche nei locali

Nella serata del 19 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno effettuato controlli straordinari a San Prospero, includendo posti di blocco e verifiche nei locali pubblici. L'intervento mira a rafforzare la sicurezza nelle strade e nei luoghi di aggregazione, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro per i cittadini. Questi controlli rientrano in un’azione di prevenzione e tutela della comunità locale.

Una serata all'insegna della prevenzione sulle strade e nei luoghi di aggregazione. I Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno messo in campo un servizio coordinato a San Prospero nella serata di ieri, 19 gennaio, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai residenti.Le.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Immacolata, controlli intensificati in Val Fortore: multe, sequestri e verifiche nei locali

Leggi anche: Posti di blocco e controlli a tappeto, multe e sanzioni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: San Benedetto del Tronto, controlli straordinari del territorio; Milano, proseguono i controlli straordinari in ambito cittadino; Serata di controlli straordinari dei carabinieri: le pattuglie impegnate a San Paolo, in via Marx e nella zona della stazione centrale; Controlli straordinari a San Benedetto: pattuglie operative da questa sera in centro e alla stazione.

Controlli straordinari a San Benedetto: pattuglie operative da questa sera in centro e alla stazione - Servizi straordinari di polizia già operativi: controlli su immigrazione, droga, baby gang e movida, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria e al lungomare ... lanuovariviera.it

La Polizia incrementa i servizi di sorveglianza a San Benedetto del Tronto - Controlli straordinari del territorio per coordinati rispondere alla crescente domanda di sicurezza della cittadinanza, anche a seguito dei fatti avvenuti nei giorni scorsi a San Benedetto del Tronto ... ansa.it

Controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Anzio, impegnati in una vasta operazione nelle aree centrali della città di Ardea, con particolare attenzione alla zona della Rocca e alla località Tor San Lorenzo #Ardea #Carabinie - facebook.com facebook

Controlli straordinari a Brindisi con un’operazione interforze che ha interessato centro, periferie e area della stazione ferroviaria. x.com