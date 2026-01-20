Controlli straordinari a San Prospero posti di blocco e verifiche nei locali

Da modenatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 19 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno effettuato controlli straordinari a San Prospero, includendo posti di blocco e verifiche nei locali pubblici. L'intervento mira a rafforzare la sicurezza nelle strade e nei luoghi di aggregazione, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro per i cittadini. Questi controlli rientrano in un’azione di prevenzione e tutela della comunità locale.

Una serata all'insegna della prevenzione sulle strade e nei luoghi di aggregazione. I Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno messo in campo un servizio coordinato a San Prospero nella serata di ieri, 19 gennaio, con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e tranquillità ai residenti.Le.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

