Controlli straordinari nel weekend | denunce sequestri e 84 persone identificate a Colleferro

Il fine settimana appena trascorso ha visto i Carabinieri della Compagnia di Colleferro impegnati in un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Colleferro, Artena e Valmontone. L’operazione, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, aveva come. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Controlli straordinari nel weekend: denunce, sequestri e 84 persone identificate a Colleferro

Contenuti che potrebbero interessarti

Poggio Mirteto, controlli straordinari nel weekend: sei segnalazioni, tre denunce a piede libero - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook

Controlli straordinari nel Nord Salento, scattano denunce e sanzioni. Sospesa un’attività commerciale - L’attività, disposta dal Comando Provinciale, ha visto l’impiego coordinato di numerose pattuglie e di un elicottero del 6° Nucleo ... Secondo leccenews24.it

Controlli straordinari nel Nord Salento: denunce, patenti ritirate e sospensione di un’attività commerciale - SALENTO – Un vasto servizio di controllo straordinario del territorio ha interessato nella serata di ieri i comuni di Campi Salentina, Guagnano e Salice ... Come scrive corrieresalentino.it

Controlli del weekend a Bolzano: 194 identificati e diverse denunce - Nel fine settimana nuove operazioni straordinarie hanno coinvolto tutte le forze dell’ordine, con verifiche nei punti di maggiore aggregazione ... altoadige.it scrive