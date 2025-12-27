ROMA – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nel cuore della Capitale, nell’ambito del piano di sicurezza rafforzato per le festività natalizie. Le attività, svolte secondo le linee strategiche indicate dal Prefetto Lamberto Giannini e condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno portato all’arresto di sette persone e alla denuncia di altre due, tutte già note alle forze dell’ordine. Nel dettaglio, i militari hanno arrestato un 28enne algerino, sorpreso all’interno di una caffetteria di piazza di San Silvestro mentre tentava di rubare un computer portatile a un turista seduto a un tavolino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, controlli nel centro storico: 7 arresti e 2 denunce tra furti, droga e abusivismo

