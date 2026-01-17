Piazze e luoghi della movida al setaccio | controlli della polizia nel centro di Bari

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nei principali luoghi della movida nel centro di Bari, tra piazza Umberto, piazza Cesare Battisti, piazza Moro e l’area dell’Umbertino. Le operazioni, disposte dal questore Annino Gargano, mirano a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme, attraverso un’attenta attività di verifica in aree molto frequentate dalla popolazione.

Da piazza Umberto a piazza Cesare Battisti, da piazza Moro all'Umbertino. Centro cittadino al setaccio della polizia, nell'ambito dei controlli ad 'alto impatto' disposti dal questore di Bari, Annino Gargano. Complessivamente, nel corso dei servizi disposti negli ultimi giorni, sono state controllate 395 persone, di cui 92 risultate con precedenti o segnalazioni di polizia e 44 stranieri. Due soggetti sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti. Effettuate tre perquisizioni. Un cittadino extracomunitario è stato munito di invito a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari per regolarizzare la propria posizione, mentre un’altra persona è stata denunciata in stato di libertà per inosservanza del Daspo urbano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

