È stato approvato il progetto per il rinforzo strutturale del ponte sul fiume Adda a Berbenno. La Provincia di Sondrio ha annunciato ieri con soddisfazione l’approvazione del progetto esecutivo relativo all’intervento per il rinforzo strutturale del ponte di attraversamento del fiume Adda sulla strada provinciale n. 16, tra i Comuni di Berbenno e Fusine. Il progetto, del valore 8,3 milioni (dei quali 5,8 di lavori), è ora pronto per le successive fasi di affidamento e realizzazione. L’opera è finanziata in gran parte con fondi statali (5,4 milioni), ma anche regionali (0,9 milioni) e provinciali (2 milioni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte sull’Adda. Sì al rinforzo da 8,3 milioni