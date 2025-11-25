Insulti razzisti a Vlahovic la Fiorentina se la cava con 20mila euro di multa

Ilnapolista.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante Fiorentina-Juventus, alcuni tifosi viola hanno preso di mira il loro ex attaccante Dusan Vlahovic, ora bianconero, rivolgendogli cori e insulti razzisti, tanto che l’arbitro Doveri ha dovuto fermare il gioco due volte. Il Giudice Sportivo punisce la Fiorentina per gli insulti razzisti a Vlahovic. Oggi è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo in merito all’ammenda nei confronti della società toscana: Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. Fiorentina per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori insultanti e discriminatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per due volte per circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

insulti razzisti a vlahovic la fiorentina se la cava con 20mila euro di multa

© Ilnapolista.it - Insulti razzisti a Vlahovic, la Fiorentina se la cava con 20mila euro di multa

Contenuti che potrebbero interessarti

Cori razzisti Vlahovic, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo dopo Fiorentina Juve: il comunicato svela il provvedimento preso - Cori razzisti Vlahovic, è ufficiale la decisione del Giudice Sportivo dopo quanto successo durante Fiorentina Juve: il comunicato della Lega Il pareggio sul campo (1- Come scrive juventusnews24.com

insulti razzisti vlahovic fiorentinaCori razzisti a Vlahovic, arriva la decisione ufficiale: il comunicato del Giudice Sportivo dopo Fiorentina Juve - Fiorentina Juve, cori razzisti contro Dusan Vlahovic: adesso è ufficiale la sanzione del Giudice Sportivo, tutti i dettagli Il pareggio per 1- Segnala calcionews24.com

insulti razzisti vlahovic fiorentinaL’arbitro Doveri sospende per alcuni minuti Fiorentina-Juventus: cosa è successo al Franchi - Juventus sospesa per qualche minuto al Franchi per via degli insulti razzisti rivolti a Dusan Vlahovic ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Insulti Razzisti Vlahovic Fiorentina