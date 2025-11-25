Durante Fiorentina-Juventus, alcuni tifosi viola hanno preso di mira il loro ex attaccante Dusan Vlahovic, ora bianconero, rivolgendogli cori e insulti razzisti, tanto che l’arbitro Doveri ha dovuto fermare il gioco due volte. Il Giudice Sportivo punisce la Fiorentina per gli insulti razzisti a Vlahovic. Oggi è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo in merito all’ammenda nei confronti della società toscana: Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. Fiorentina per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori insultanti e discriminatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per due volte per circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Insulti razzisti a Vlahovic, la Fiorentina se la cava con 20mila euro di multa