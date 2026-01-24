Conclusi i negoziati ad Abu Dhabi Zelensky | Sono stati costruttivi

Sono stati conclusi i negoziati ad Abu Dhabi tra rappresentanti di Ucraina e Russia. Secondo le dichiarazioni di Zelensky, i colloqui sono stati costruttivi e hanno consentito un confronto di alcune questioni in modo rispettoso. La conclusione del secondo round apre nuovi spazi di dialogo, anche se le posizioni restano distanti su alcuni aspetti fondamentali. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di questa fase diplomatica.

Il secondo round di negoziati sull'Ucraina ad Abu Dhabi si è concluso: lo riferiscono i rappresentati di Kiev e Mosca citati dai media internazionali. Zelensky: "Conversazioni costruttive" "La nostra delegazione ha presentato un rapporto, gli incontri negli Emirati Arabi si sono conclusi. Si è trattato del primo formato di questo tipo da parecchio tempo. Si è discusso molto ed è importante che le conversazioni siano state costruttive". Lo scrive Volodymyr Zelensky su X. "Le parti hanno concordato di riferire nelle capitali e di coordinare le ulteriori fasi con i leader. I rappresentanti militari hanno individuato un elenco di questioni per un possibile prossimo incontro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Ucraina, finito il secondo round di negoziati ad Abu Dhabi. Zelensky: «Colloqui costruttivi»La delegazione ucraina ha concluso a Abu Dhabi il secondo round di negoziati, definendoli “costruttivi”.

Zelensky vede Trump e lancia il trilaterale Ucraina - Usa - Russia ad Abu Dhabi, ma i negoziati sono a dueIl presidente Zelensky ha incontrato Trump ad Abu Dhabi, segnando la prima riunione tra le delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia dall'inizio del conflitto.

