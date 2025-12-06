Fiorentina nuova gerarchia dal dischetto? Mandragora tira il rigore con Gudmundsson e Kean in campo
I tre precedenti tiri dagli 11 metri sono stati tutti calciati dai due attaccanti, ma contro il Sassuolo, davanti a Muric, la responsabilità se l'è assunta il centrocampista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Fiorentina, accesso facile al dischetto. Incredibile bottino di punti persi dall'Empoli nel... - Con la vittoria a Cagliari è salita a cinque risultati utili consecutivi la striscia positiva della Fiorentina in campionato (3 successi e 2 pareggi). Si legge su tuttomercatoweb.com
Fiorentina, nuova maglia per celebrare i 25 anni dell'iconica divisa Kombat - La Fiorentina ha lanciato sui propri social la nuova maglia viola, una celebrazione dei 25 anni della iconica maglia da calcio Kombat, indossata per la prima volta dalla Nazionale italiana agli ... Segnala tuttomercatoweb.com
La Fiorentina svela la nuova maglia: si ispira alla stagione di Trapattoni - Il design prende ispirazione dalla storica divisa del campionato 1999/2000, amata da tanti tifosi, ma ... Lo riporta corrieredellosport.it