Da Butez a Douvikas | il Como non è solo Nico Paz e brillano nuove stelle

Un portiere saracinesca e difensori che vanno in gol. E ora anche un centravanti che segna con regolarità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Butez a Douvikas: il Como non è solo Nico Paz e brillano nuove stelle

#ComoSassuolo formazioni ufficiali #SerieA COMO: Butez; Vojvoda, Ramón, D. Carlos, Alberto Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Douvikas SASSUOLO: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Ismaël Ko Vai su X

La squadra di #Fabregas chiude il primi 45' in vantaggio #Douvikas sblocca la partita Il risultato rimarrà invariato nella ripresa o ci saranno dei cambiamenti? #SerieAEnilive #comosassuolo - facebook.com Vai su Facebook

Da Butez a Douvikas: il Como non è solo Nico Paz e brillano nuove stelle - Dopo la vittoria contro il Sassuolo, il Como almeno per due mattine si è svegliato in Champions. Come scrive msn.com

DIRETTA/ Como Sassuolo (risultato finale 2-0): decidono Douvikas e Alberto Moreno (Serie A, 28 novembre 2025) - Diretta Como Sassuolo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Giuseppe Sinigaglia per il tredicesimo turno della Serie A 2025/2026. Si legge su ilsussidiario.net

Como-Sassuolo 2-0, le pagelle: più Douvikas, meno Morata. Cose da Paz, Muric chiaroscuro - Reattivo sulla copocciata ravvicinata di Matic, sempre vispo e composto in chiusura su Laurienté e. tuttomercatoweb.com scrive