È la conduttrice più stakanovista della tv italiana ma Maria De Filippi riesce a ritagliarsi anche del tempo per sé. Tra continue registrazioni, dirette, riunioni, scalette che cambiano all’ultimo minuto, anche il volto Mediaset ha bisogno di svago. E se la passione per il tennis e il crossfit è ormai cosa nota, Queen Mary ha ora svelato l’hobby che coltiva di notte, lontana dai riflettori. Maria De Filippi e la passione per il burraco. Maria De Filippi è riuscita a sorprendere tutti. A Belve ha voluto condividere qualcosa di quotidiano e irresistibile: la sua passione segreta per il burraco online. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maria De Filippi svela il suo hobby segreto: “Ci gioco anche due ore filate, soprattutto di notte”