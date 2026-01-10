Como Bologna 1-1 i lariani agguantano il pareggio all’ultimo con Baturina Felsinei in 10 oltre mezz’ora per il rosso a Cambiaghi

Nel match tra Como e Bologna, terminato 1-1, i padroni di casa trovano il pareggio negli ultimi minuti con Baturina. La partita è stata caratterizzata dall’espulsione di Cambiaghi al 30° minuto, che ha lasciato i felsinei in dieci per oltre mezz’ora. Un risultato che riflette l’equilibrio in campo e l’impegno di entrambe le squadre.

Como Bologna termina con il risultato di 1-1. I lariani agguantano il pari all'ultimo grazie a Baturina. Felsinei in 10 uomini per il rosso a Cambiaghi. Pareggio rocambolesco andato in scena tra Como e Bologna, conclusosi sull'1-1 dopo un finale incandescente che ha regalato emozioni fino all'ultimo secondo. La gara si sblocca a inizio ripresa: al 49? è Nicolo Cambiaghi a portare avanti gli ospiti sfruttando un grave errore difensivo per trafiggere il portiere. Tuttavia, la partita del classe 2000 cambia drasticamente volto al 60?, quando un intervento scomposto punito inizialmente col giallo viene rivisto al VAR: l'arbitro Rosario Abisso estrae il cartellino rosso, lasciando la formazione di Vincenzo Italiano in dieci uomini per l'ultima mezz'ora.

Como-Bologna 1-1: Cambiaghi segna e viene espulso, Baturina salva i lariani al 94' - Il Bologna passa con Cambiaghi, poi espulso, ma Baturina pareggia al 94'. eurosport.it

Baturina all'ultimo respiro, il Como riacciuffa il Bologna al 94': finisce 1-1 al Sinigaglia - Quando tutto sembrava perduto, una giocata dal nulla di Baturina è valsa l'1- m.tuttomercatoweb.com

Cambiaghi porta il Bologna in vantaggio a Como ad inizio della ripresa! 1-0 per gli ospiti - facebook.com facebook

Bottigliate fra tifosi di Bologna e Como prima del match di Serie A. Settanta tifosi bolognesi portati in questura #ANSA x.com

