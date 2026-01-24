Nel recente incontro di Champions League, la Juventus ha mostrato solidità e determinazione, conquistando una vittoria per 2-0 contro il Benfica. Le prestazioni e i numeri della squadra evidenziano un miglioramento significativo, confermando come Locatelli abbia contribuito in modo determinante al rendimento complessivo. Questa vittoria rappresenta un segnale positivo per il percorso europeo della Juve, evidenziando un passo avanti nella competitività del team.

La Juve nell’ultima gara di Champions contro il Benfica ha dimostrato personalità e compattezza, riuscendo a portare a casa il match per 2-0. Kephren Thuram è stato premiato come Mvp della sfida, per il gol e la sua ottima prestazione. Premio che però non rende giustizia a colui che in modo silenzioso ha preso in mano il centrocampo bianconero: Manuel Locatelli. Come detto anche da Fabio Capello nel post partita a Sky Sport: “Devo fargli i complimenti, stasera ha giocato una partita straordinaria, meritava lui il premio di migliore in campo”. Il mediano di Spalletti ha disputato una prestazione da capitano con la C maiuscola. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Come Locatelli si è ripreso la Juve: prestazioni e numeri da top Europeo

