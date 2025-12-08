Yildiz in un Top club europeo | la Juve e i tifosi tremano

Yildiz, protagonista nel big match contro il Napoli, ha dimostrato il suo talento in questa stagione con la Juventus. Tuttavia, il suo futuro nel club è incerto, alimentando speculazioni sul possibile trasferimento. I tifosi bianconeri attendono con trepidazione aggiornamenti su questa giovane promessa e sul suo ruolo nel progetto futuro della squadra.

Ha timbrato il cartellino anche ieri nel big match contro il Napoli, ma il futuro di Yildiz potrebbe essere lontano dalla Juve. È di sicuro il calciatore più importante e decisivo della Juve e anche ieri sera è andato a segno nel big match della 14esima giornata sul campo del Napoli, ma le strade di Kenan Yildiz e del club bianconero rischiano di separarsi. Il gioiellino turco è legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al 30 giugno 2029, anche se la sua permanenza in bianconero non appare più così scontata. Kenan Yldiz (Ansa) – Tvplay.it Colpa di un ingaggio non da Top: Yildiz percepisce circa 1,7 milioni di euro a stagione, ma il suo entourage nel chiede 6 per andare avanti. 🔗 Leggi su Tvplay.it