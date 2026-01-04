Tonali Juve | un top club europeo irrompe sul centrocampista! C’è un nuovo ostacolo ora per i bianconeri di cosa si tratta

Un nuovo interesse di livello europeo si aggiunge alla corsa per Sandro Tonali, complicando ulteriormente il percorso della Juventus. Dopo aver seguito da vicino il centrocampista, i bianconeri si trovano ora ad affrontare un ostacolo inatteso. La situazione si sta evolvendo rapidamente, e resta da capire quali saranno le prossime mosse delle parti coinvolte in questa trattativa.

Tonali Juve: una big europea irrompe sul centrocampista! Ecco l’ostacolo al momento per i bianconeri, cosa sta succedendo. Se il calciomercato di gennaio della Juve è focalizzato sulle toppe immediate per l’emergenza (con Guido Rodriguez in pole), i piani a lungo termine di Comolli e Ottolini hanno un solo, grande nome cerchiato in rosso: Sandro Tonali. Tuttavia, il sogno di riportare a Torino il centrocampista classe 2000 rischia di scontrarsi con un ostacolo formidabile: la concorrenza spietata della Premier League. L’indiscrezione: Chelsea pronto all’assalto. Secondo quanto riportato dal portale specializzato inglese FootyInsider 247, una nuova minaccia si staglia all’orizzonte bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

