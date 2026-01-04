Tonali Juve | un top club europeo irrompe sul centrocampista! C’è un nuovo ostacolo ora per i bianconeri di cosa si tratta

Un nuovo interesse di livello europeo si aggiunge alla corsa per Sandro Tonali, complicando ulteriormente il percorso della Juventus. Dopo aver seguito da vicino il centrocampista, i bianconeri si trovano ora ad affrontare un ostacolo inatteso. La situazione si sta evolvendo rapidamente, e resta da capire quali saranno le prossime mosse delle parti coinvolte in questa trattativa.

Tonali Juve: una big europea irrompe sul centrocampista! Ecco l’ostacolo al momento per i bianconeri, cosa sta succedendo. Se il calciomercato di gennaio della Juve è focalizzato sulle toppe immediate per l’emergenza (con Guido Rodriguez in pole), i piani a lungo termine di Comolli e Ottolini hanno un solo, grande nome cerchiato in rosso: Sandro Tonali. Tuttavia, il sogno di riportare a Torino il centrocampista classe 2000 rischia di scontrarsi con un ostacolo formidabile: la concorrenza spietata della Premier League. L’indiscrezione: Chelsea pronto all’assalto. Secondo quanto riportato dal portale specializzato inglese FootyInsider 247, una nuova minaccia si staglia all’orizzonte bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juve: un top club europeo irrompe sul centrocampista! C’è un nuovo ostacolo ora per i bianconeri, di cosa si tratta Leggi anche: Tonali Juve: si inserisce un top club per il centrocampista! Pronta un’offerta monstre per strapparlo alla concorrenza, ecco cosa sta succedendo Leggi anche: Tonali Juve, un top club europeo è pronto a fare follie per accaparrarsi il centrocampista: messo sul piatto questa cifra ma il Newcastle ha fatto questa richiesta monstre. Ultime Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Juve, ascolta Mauro: Ti serve Tonali e rinnova subito con Spalletti. Il colpo? Zhegrova al top; Juventus, Tonali idea concreta per il mercato estivo. VIDEO; Tonali resta il sogno di mercato della Juventus: la cifra chiesta dal Newcastle per la cessione; La Juve sulla pista Tonali punta David. Juve, contatti con l'entourage di Tonali e il Newcastle - Con l’eventuale arrivo di Sandro Tonali, la Juventus di Luciano Spalletti potrebbe trovare il perno ideale attorno al quale costruire identità, ritmo e personalità del proprio centrocampo. it.blastingnews.com

