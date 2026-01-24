Colpo Giovane | contratto quadruplicato e affare da 20 milioni

Il Napoli ha annunciato un importante investimento nel mercato invernale, quadruplicando il contratto di un giovane talento e portando a termine un affare da circa 20 milioni di euro. Questa operazione evidenzia la strategia del club di puntare sul futuro, consolidando la rosa con investimenti mirati e di grande valore. L'articolo fornisce dettagli sulle motivazioni e le implicazioni di questa significativa acquisizione.

Il Napoli apre il mercato invernale con un investimento che guarda al presente ma soprattutto al futuro. Giovane Santana do Nascimento è pronto a vestire l'azzurro dopo l'ottimo impatto avuto nella sua prima esperienza in Serie A con l'Hellas Verona. Per l'attaccante brasiliano si tratta di un salto decisivo nella carriera, una svolta che arriva a pochi mesi dall'approdo nel calcio italiano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'operazione rappresenta anche un cambiamento netto dal punto di vista economico. Giovane firmerà un contratto quadruplicato rispetto all'ingaggio percepito a Verona, segnale chiaro della fiducia riposta dal club azzurro nelle sue potenzialità. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Colpo Giovane: contratto quadruplicato e affare da 20 milioni Affare Giovane chiuso: operazione da 20 milioni complessiviL'operazione Giovane, conclusa con un investimento complessivo di 20 milioni di euro, rappresenta un'importante fase per il Napoli.

