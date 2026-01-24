Nella serata di martedì, una giovane donna di 22 anni è stata coinvolta in un grave incidente alla stazione di Empoli, dove è stata colpita da un treno in corsa. Gli approfondimenti e le testimonianze indicano un impatto di forte intensità sul binario 1, che ha causato ferite gravissime. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, Gaia è deceduta a causa delle ferite riportate.

Empoli, 24 gennaio 2026 – Non ce l’ha fatta la 22enne travolta dal treno martedì sera alla stazione di Empoli. La giovane si è spenta nelle prime ore della giornata di ieri in ospedale dove si trovava ricoverata in prognosi riservata. Gaia Gelsi Si chiamava Gaia Gelsi ed era una volontaria della Misericordia di Certaldo. A seguito del tremendo impatto con il convoglio aveva riportato ferite gravissime. L’immediata corsa al pronto soccorso di Empoli prima e il trasferimento all’ospedale di Careggi poi, non sono stati purtroppo sufficienti ad evitare il tragico epilogo. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e dopo aver lottato per un paio di giorni, il suo cuore ha cessato di battere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpita dal treno in corsa, Gaia è morta per le ferite gravissime. Cosa è successo al binario 1, i testimoni: “Impatto devastante”

Travolta dal treno in corsa, Gaia è morta dopo due giorni di agonia: aveva 22 anniIl 23 gennaio 2026, Empoli ha annunciato la scomparsa di Gaia, una giovane donna di 22 anni, deceduta dopo due giorni di agonia.

Travolta dal treno in corsa, Gaia muore dopo due giorni di agonia. Aveva 22 anniIl 23 gennaio 2026, nella stazione di Empoli, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una giovane di 22 anni.

