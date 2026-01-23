Il 23 gennaio 2026, Empoli ha annunciato la scomparsa di Gaia, una giovane donna di 22 anni, deceduta dopo due giorni di agonia. La tragedia si è verificata martedì sera presso la stazione ferroviaria, provocando grande dolore nella comunità locale. Questo triste evento ricorda l’importanza della sicurezza e della prevenzione negli ambienti pubblici.

Empoli, 23 gennaio 2026 – Non ce l'ha fatta la 22enne travolta dal treno martedì sera alla stazione di Empoli. La giovane, a quanto appreso, si è spenta nelle scorse ore in ospedale dove era ricoverata in prognosi riservata. Si chiamava Gaia Gelsi, era volontaria alla Misericordia di Certaldo. A seguito del tremendo impatto con il convoglio aveva riportato ferite gravissime. Giovane travolta dal treno. È stata trasferita a Careggi La corsa in ospedale e i soccorsi. La disperata corsa al pronto soccorso di Empoli prima e il trasferimento all'ospedale di Careggi poi non sono stati purtroppo sufficienti ad evitare il tragico epilogo Le sue condizioni erano apparse subito disperate e dopo aver lottato per un paio di giorni il suo cuore ha cessato di battere.

© Lanazione.it - Travolta dal treno in corsa, Gaia è morta dopo due giorni di agonia: aveva 22 anni

Travolta dal treno in corsa, Gaia muore dopo due giorni di agonia. Aveva 22 anniIl 23 gennaio 2026, nella stazione di Empoli, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una giovane di 22 anni.

