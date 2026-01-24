Colleferro Prime sentenze relative all’annosa questione de La Baita Il Sindaco Sanna descrive i fatti in un post sui social
A Colleferro, si registrano le prime sentenze riguardanti la lunga vicenda de “La Baita”. Il sindaco Sanna ha condiviso i dettagli dei recenti sviluppi tramite un post sui social, segnando un passo importante nella risoluzione della questione. Questa decisione rappresenta un momento significativo nel contesto locale, che prosegue con attenzione e interesse da parte della comunità e delle istituzioni.
Colleferro. Incontro istituzionale in Comune tra il Questore di Roma Dott. Roberto Massucci, il Principe Alvaro Jaime de Orleans-Borbon y Parodi-Delfino e il Sindaco della città Pierluigi SannaIl 12 dicembre, il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna ha incontrato presso il Comune il Questore di Roma, Dott.
Emergenza idrica a Colleferro, città a secco per 24 ore. Le proteste del sindaco SannaA Colleferro, la città si risveglia dopo 24 ore di emergenza idrica, un episodio che ha lasciato il centro e molte zone senz’acqua.
Comincia il girone di ritorno per la Prima Squadra che domenica a Labico,alle 15, affronterà il derby con il Real Colleferro in lotta in zona play-out. Prima di ritorno anche per la Juniores Regionale che se la vedrà contro la sesta in classifica Atletico Lariano. - facebook.com facebook
