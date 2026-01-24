Colleferro Prime sentenze relative all’annosa questione de La Baita Il Sindaco Sanna descrive i fatti in un post sui social

A Colleferro, si registrano le prime sentenze riguardanti la lunga vicenda de “La Baita”. Il sindaco Sanna ha condiviso i dettagli dei recenti sviluppi tramite un post sui social, segnando un passo importante nella risoluzione della questione. Questa decisione rappresenta un momento significativo nel contesto locale, che prosegue con attenzione e interesse da parte della comunità e delle istituzioni.

