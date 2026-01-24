A Città di Castello si è svolta la terza edizione di “L’Eredità Viva – Io sono Silvana”, un evento dedicato alla memoria di Silvana Benigno e Flavio Paladino. In una cornice di emozioni e partecipazione, sono state consegnate due borse di studio agli studenti della Scuola Bufalini, rafforzando il valore della memoria condivisa e dell’impegno educativo.

Consegnate due borse di studio a studenti della Scuola Bufalini nel ricordo di Silvana Benigno e Flavio Paladino Emozione, partecipazione e memoria condivisa hanno scandito la terza edizione dell’iniziativa “L’Eredità Viva – Io sono Silvana”, svoltasi nella sala congressi dell’Officina della Lana di Città di Castello ( Perugia ). Un appuntamento che, anche quest’anno, ha unito commemorazione e impegno concreto, trasformando il ricordo in gesto di solidarietà e futuro. Nel sesto anniversario della scomparsa di Silvana Benigno, ricordata come “mamma-coraggio”, e di Flavio Paladino, la comunità dell’Altotevere si è ritrovata per una mattinata intensa, culminata nella consegna di due borse di studio a studenti meritevoli della Scuola Bufalini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Città di Castello, emozioni e memoria alla terza edizione de "L'Eredità Viva – Io sono Silvana"

