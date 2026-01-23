Carolyn Smith ha affrontato il ritorno del cancro per la terza volta, ma si sente grata per i progressi della medicina e l’impegno della ricerca scientifica. La sua esperienza testimonia come le innovazioni nel campo sanitario possano fare la differenza nella vita di chi combatte questa malattia, offrendo speranza e nuovi orizzonti di cura.

«I l cancro è tornato per la terza volta, ma se sono viva è grazie ai progressi fatti dalla scienza e all’impegno dei ricercatori». Con queste parole Carolyn Smith, 65 anni, coreografa e volto amatissimo della televisione italiana, ha annunciato il ritorno della malattia che combatte dal 2015. Lo ha fatto sabato 24 gennaio, in occasione dell’iniziativa benefica “Le Arance della Salute”, promossa da AIRC, di cui è testimonial da anni. Pochi giorni prima, Carolyn Smith aveva parlato in tv della nuova recidiva, ribadendo però un messaggio che accompagna tutto il suo percorso: la fiducia nella ricerca e l’importanza della prevenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie alla medicina e alla danza»

Anche Carolyn Smith segue il trend del momento di condividere immagini e pensieri del 2016 a 10 anni di distanza e il suo ricordo è inteso e va a coprire il difficile momento, uno dei tanti, delle cure oncologiche, dei tanti lutti ma anche della rinascita, nella vita facebook

