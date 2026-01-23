Carolyn Smith, nota coreografa e testimonial Airc, condivide la propria esperienza di lotta contro il cancro, tornato per la terza volta. La sua testimonianza evidenzia l’importanza della ricerca scientifica e della prevenzione, in un momento di sensibilizzazione come quello delle Arance della Salute. La sua storia sottolinea come i progressi medici e la passione per la danza abbiano contribuito a superare le difficoltà e a mantenere viva la speranza.

Ascolti TV di domenica 18 gennaio 2026: vince Canale5 in prime time, Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access Arisa a Sanremo 2026: «Niente favole, l’amore? Non so se sono innamorata» La coreografa e testimonial Airc rilancia l’appello alla prevenzione alla vigilia delle Arance della Salute: “La ricerca mi ha salvata, il ballo mi ha dato forza” «Il cancro è tornato per la terza volta, ma se sono viva lo devo ai progressi della scienza e al lavoro dei ricercatori». Con queste parole Carolyn Smith ha raccontato pubblicamente il nuovo capitolo della sua battaglia contro la malattia, iniziata nel 2015. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta. Sono viva grazie alla medicina e alla danza»

Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie alla medicina e alla danza»Carolyn Smith ha affrontato il ritorno del cancro per la terza volta, ma si sente grata per i progressi della medicina e l’impegno della ricerca scientifica.

Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie ai progressi della scienza»Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle, ha annunciato che il cancro è tornato per la terza volta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Carolyn Smith e il tumore: L'ho scoperto quando la mia cagnolina saltava sul seno sinistro; Sylvester Stallone mostra il suo fisico scolpito, il duro allenamento (a 79 anni) in palestra: Sudore e lacrime.

Carolyn Smith: «Il cancro è tornato per la terza volta, ma sono viva grazie ai progressi della scienza»La giudice di Ballando con le stelle convive dal 2015 con il tumore e ha dovuto affrontare una nuova sfida. Si è sottoposta a mastectomia radicale e le cure si sono concluse a inizio novembre ... vanityfair.it

Carolyn Smith: Il cancro è tornato per la terza volta, sono viva grazie a medicina e danzaCarolyn Smith: Il cancro è tornato per la terza volta, ora sto bene. Sono viva grazie ai progressi della medicina. La danza? La mia salvezza. tgcom24.mediaset.it

Carolyn Smith. . Cucina con Carolyn Ovvero, MOI Un altro format che volevo portarvi da tanto tempo ! Allora, che si fa Si cucina! Sì cucina sano, bene e soprattutto.. VELOCE! Per noi Donne che non abbiamo mai tempo Saranno tutte ricette squisite, a - facebook.com facebook

Caroline Smith Illustration 4 immagini vedere singolarmente x.com