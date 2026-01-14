Sinner | Tornare numero uno è uno dei miei grandi obiettivi

Alla vigilia del sorteggio degli Australian Open, Jannik Sinner ha condiviso le sue aspirazioni per la stagione, sottolineando l'importanza di tornare tra i primi del ranking. Il tennista italiano ha dichiarato che tornare al numero uno rappresenta uno dei suoi obiettivi principali, evidenziando la determinazione e l’impegno necessari per raggiungere questo traguardo.

Alla vigilia del sorteggio degli Australian Open, Jannik Sinner ha parlato ai microfoni dell’emittente australiana Nine dei suoi ambiziosi obiettivi per la stagione. Ecco le parole di Sinner: «Tornare numero uno è senza dubbio uno dei miei grandi traguardi. Sarà difficile, ma sono felice di provarci dando tutto». Le parole di Sinner. La rivalità con Carlos Alcaraz continua a svilupparsi su due livelli: quello della classifica e quello del campo. Ha dichiarato: «Certo che penso alla rivalità, mi motiva molto. Se restiamo numero uno e numero due, l’unico modo per affrontarci sarà una finale. Ma c’è ancora tanta strada da fare prima di arrivarci». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

