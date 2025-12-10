Infantino indagato la pesante accusa al numero uno Fifa | c’entra anche Trump

A pochi mesi dai Mondiali 2026, Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato coinvolto in un’indagine del comitato etico dell’organizzazione. La vicenda rappresenta un momento delicato per la federazione, con accuse che attirano l’attenzione internazionale e coinvolgimenti di figure di rilievo come Donald Trump.

A pochi mesi dai Mondiali 2026, la FIFA è scossa da un nuovo caso che coinvolge direttamente il suo presidente, Gianni Infantino, finito sotto inchiesta da parte del comitato etico dell’organizzazione. Al centro delle accuse c’è la decisione di consegnare il Premio per la Pace al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, gesto compiuto poco prima della cerimonia dei sorteggi per la Coppa del Mondo. Una scelta che secondo FairSquare, ONG che si occupa di diritti umani, costituirebbe una violazione del dovere di neutralità politica previsto dal codice etico FIFA. FairSquare contesta a Infantino non solo la consegna del premio, ma anche una serie di esternazioni e prese di posizione giudicate troppo favorevoli nei confronti di Trump. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Infantino indagato, la pesante accusa al numero uno Fifa: c’entra anche Trump

Calcio, Infantino nello studio Ovale svela a Trump la coppa "magica" del Mondiale per club - Durante l'evento, Trump ha ricevuto il primo “Fifa Peace Award”, consegnato direttamente da Infantino, che avrebbe inoltre pubblicato sui social media ulteriori messaggi e interviste a favore del ... Lo riporta lastampa.it

Infantino indagato dal comitato etico della FIFA: ha violato il regolamento con il premio a Trump - L'organizzazione FairSquare ha inviato una lettera di denuncia al comitato etico della FIFA contro Infantino: avrebbe commesso "almeno quattro chiare violazioni ... fanpage.it scrive

Infantino indagato per il premio a Trump, il caso alla Fifa Vai su X

Infantino indagato. Il presidente della FIFA avrebbe commesso “almeno quattro chiare violazioni delle regole di neutralità” Vai su Facebook