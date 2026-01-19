Ciclone Harry allerta Isole e Calabria

A causa del passaggio del ciclone Harry, sono state emesse allerte meteo e sono state disposte la chiusura delle scuole in diversi Comuni di Sardegna, Sicilia e Calabria. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza delle comunità interessate. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie in questa fase di criticità atmosferica.

11.35 Allerta meteo e scuole chiuse in diversi Comuni in Sardegna, Sicilia e Calabria, a causa del ciclone Harry. Attesi tra oggi e domani venti di burrasca e nevicate a quote via via sempre più basse. Chiuse anche le università nei centri più a rischio. Ad Acireale, Catania, evacuate alcune case in zone costiere a rischio mareggiate. Più al Nord, in Toscana è stato emesso un codice giallo per il vento,mentre si prevedono piogge deboli e - già da oggi in Appennino - neve sopra i 1000-2000m.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registra l’arrivo del “ciclone Harry”, che porta temporali e condizioni meteo avverse nelle regioni meridionali. La Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per la Sardegna e arancione per Calabria e Sicilia, con conseguenti chiusure scolastiche. Ecco le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni climatiche nelle zone interessate.

