Fiorello accoglie De Luca a La Pennicanza dopo i danni del ciclone | I sindaci siano sub commissari per l' emergenza

Fiorello e Biggio, nel loro programma “La Pennicanza”, hanno ospitato De Luca per discutere della situazione causata dal ciclone. Durante l’intervento, il governatore ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i sindaci come sub commissari per gestire l’emergenza. L’appello mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni locali e nazionali per affrontare al meglio le conseguenze del maltempo.

Nuovo appello da “La Pennicanza”, il programma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Il format regala 45 minuti di improvvisazione, attualità e comicità senza filtri, con uno sguardo sempre attento agli eventi più rilevanti del giorno. La puntata che chiude la settimana si è aperta con uno spazio dedicato al maltempo che ha colpito il Sud Italia, con un focus particolare sulla Sicilia. Qui a intervenire è stato il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, il quale ha sottolineato l’urgenza di affrontare la situazione con concretezza: “Dedichiamo i minuti iniziali alla tragedia – perché è così che si deve chiamare – che è successa in Sicilia, Calabria, Sardegna, insomma nel sud Italia ma in particolar modo in Sicilia.🔗 Leggi su Messinatoday.it

