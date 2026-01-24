ciclone harry iiriti annuncia visita operativa domani

Iiriti comunica che domani si svolgerà una visita operativa nel territorio grecanico, con la presenza di Occhiuto e Musumeci. L’obiettivo è valutare i danni causati dal Ciclone Harry, che ha colpito la costa ionica calabrese. La mobilitazione istituzionale continua per affrontare le emergenze e pianificare interventi di ripristino efficaci.

Ciclone Harry, Iiriti annuncia la visita operativa di Occhiuto e Musumeci nel territorio grecanico. La mobilitazione istituzionale prosegue senza sosta dopo i gravi danni provocati dal Ciclone Harry, che ha colpito duramente la costa ionica calabrese. In queste ore arriva un nuovo segnale di attenzione verso i territori più esposti: domani il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il Ministro con delega alla Protezione Civile, Nello Musumeci, saranno nel comprensorio grecanico per una visita operativa. A comunicarlo è la Consigliera Regionale e Presidente della Giunta delle Elezioni, Daniela Iiriti, che ha diffuso una nota ufficiale per informare amministratori e cittadini. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Ciclone Harry, Schifani annuncia un sopralluogo a Messina e provinciaIl presidente della Regione Renato Schifani ha annunciato un sopralluogo nelle aree di Messina e Catania colpite dal ciclone Harry.

Scuole chiuse domani per allerta vento in Campania: in alcuni Comuni la decisione per il ciclone HarryDomani le scuole in alcuni comuni della Campania resteranno chiuse a causa dell’allerta vento legata al ciclone Harry.

