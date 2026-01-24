Ciclone Harry Iiriti annuncia visita operativa domani
Iiriti comunica che domani si svolgerà una visita operativa nel territorio grecanico, con la presenza di Occhiuto e Musumeci. L’obiettivo è valutare i danni causati dal Ciclone Harry, che ha colpito la costa ionica calabrese. La mobilitazione istituzionale continua per affrontare le emergenze e pianificare interventi di ripristino efficaci.
Ciclone Harry, Iiriti annuncia la visita operativa di Occhiuto e Musumeci nel territorio grecanico. La mobilitazione istituzionale prosegue senza sosta dopo i gravi danni provocati dal Ciclone Harry, che ha colpito duramente la costa ionica calabrese. In queste ore arriva un nuovo segnale di attenzione verso i territori più esposti: domani il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il Ministro con delega alla Protezione Civile, Nello Musumeci, saranno nel comprensorio grecanico per una visita operativa. A comunicarlo è la Consigliera Regionale e Presidente della Giunta delle Elezioni, Daniela Iiriti, che ha diffuso una nota ufficiale per informare amministratori e cittadini. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Ciclone Harry, Schifani annuncia un sopralluogo a Messina e provinciaIl presidente della Regione Renato Schifani ha annunciato un sopralluogo nelle aree di Messina e Catania colpite dal ciclone Harry.
Scuole chiuse domani per allerta vento in Campania: in alcuni Comuni la decisione per il ciclone HarryDomani le scuole in alcuni comuni della Campania resteranno chiuse a causa dell’allerta vento legata al ciclone Harry.
Argomenti discussi: Ciclone Harry, Iiriti: 'Monitoraggio costante e dialogo con i sindaci. Nessuna comunità sarà lasciata sola'; Dopo il ciclone Harry, la Calabria riparte: Occhiuto annuncia la richiesta di emergenza nazionale.
Ciclone Harry: devastante maltempo al Sud. Allagamenti, mareggiate record e danni. Stop ai treni su molte tratte. I video e le fotoAllerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna. Evacuazioni in diverse località costiere. Alle Eolie le onde sfiorano le case. Nel Reggino crolla tratto di lungomare. A Santa Teresa di Riva auto finisc ... quotidiano.net
Il ciclone Harry devasta le coste Onde fino a 16 metri e miliardi di danniColpite Sicilia, Calabria e Sardegna. La solidarietà di Fiorello: «Situazione mai vista». Acqua e sabbia nelle case ... corriere.it
Ciclone Harry in Calabria: Sbarra annuncia lo Stato di Emergenza e i primi ristori, ampio dialogo con Giorgia Meloni - facebook.com facebook
Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.