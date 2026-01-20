Scuole chiuse domani per allerta vento in Campania | in alcuni Comuni la decisione per il ciclone Harry

Domani le scuole in alcuni comuni della Campania resteranno chiuse a causa dell’allerta vento legata al ciclone Harry. La decisione è stata presa inizialmente da Capua, nel Casertano, e potrebbe essere adottata anche da altri Comuni della regione, in conformità con le previsioni meteorologiche. Restare aggiornati sulle comunicazioni ufficiali è importante per garantire la sicurezza di studenti e cittadini.

Il primo a decidere in tal senso è stato Capua, grosso centro del Casertano. Altre Amministrazioni comunali potrebbero prendere analoga decisione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Scuole chiuse per allerta vento in Campania: in alcuni Comuni la decisione per il ciclone HarryA causa dell’allerta vento generata dal ciclone Harry, alcune scuole in Campania sono state chiuse.

Allerta meteo rossa in Calabria per il ciclone Harry, allagamenti e vento forte: scuole chiuse in variUn’allerta meteo rossa è stata diramata per la Calabria a causa del passaggio del ciclone Harry, che ha portato piogge intense e forti venti.

