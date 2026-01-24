Mathieu Van Der Poel si conferma protagonista nel ciclocross, vincendo anche a Maasmechelen e avvicinando ulteriormente alla conquista della Coppa del Mondo. La sua costanza e determinazione continuano a fare la differenza, nonostante qualche imprevisto. Con questa vittoria, il campione olandese si avvicina sempre più al traguardo finale di questa stagione, consolidando la sua leadership nella classifica generale.

Roma, 24 gennaio 2026 - Quando in gara nel ciclocross c'è Mathieu Van Der Poel c'è un solo risultato, la vittoria, come accade ormai da gennaio 2024: il copione si ripete anche a Maasmechelen, nonostante la sfortuna ci abbia messo il suo zampino. La gara. In stagione il ruolino di marcia sale a 12 su 12 in generale e a 7 su 7 in Coppa del Mondo, un obiettivo diventato tale strada facendo e che domani potrebbe vedere l'arrivo del sigillo della matematica: il tutto nonostante l'attacco del fuoco amico, rappresentato dal connazionale e compagno di squadra Tibor Del Grosso, che parte forte e va subito all'attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclocross, Van Der Poel ancora a segno: la Coppa del Mondo è a un passo

Argomenti discussi: Van der Poel si presenta a sorpresa a Benidorm e... Vince ancora! 10 successi in stagione; CDM Ciclocross, alla fine Mathieu van der Poel sarà al via della prova di Benidorm: La voglia di gareggiare era semplicemente troppo forte; Ciclocross, Van der Poel fa 10 su 10. Festa Italia con Pezzo Rosola e Pellizotti nelle categorie jr; COPPA DEL MONDO. VAN DER POEL CAMBIA IDEA, DOMANI CORRERA' A BENIDORM.

