CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17 Di seguito la top 10 della gara: 1 Mathieu Van der Poel 1:03:15 2 Thibau Nys +0:21 3 Tibor Del Grosso +0:23 4 Toon Aerts +0:23 5 Emiel Verstrynge +0:23 6 Michael Vanthourenhout +0:32 7 Joran Wyseure +0:54 8 Mees Hendrikx +1:10 9 Laars Van der Haar +1:21 10 Cameron Mason +1:26 16.15 Dodicesimo posto per un grandissimo Pippo Fontana, che nonostante una partenza faticosa, è riuscito a recuperare molte posizioni. 16.13 VINCE VAN DER POEL! Vince l’olandese dopo 1 ora 3 minuti e ben 15 secondi. Una gara dominata dalla seconda metà in poi, anche grazie all’errore di Nys che non è riuscito a ritrovare lo stesso ritmo del campione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: vince ancora Van der Poel! Terzo successo di fila per l’olandese!

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: al via la prova belga, Van der Poel cerca il terzo successo di fila

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: Van der Poel non vuole lasciare nulla

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: vince ancora Lucinda Brand, sul podio Van Anrooij e Alvarado, 12esima Lucia Bramati; LIVE! Van der Poel a caccia anche del cross di Santo Stefano; Come vedere in diretta il ciclocross di Anversa: sfida Van der Poel vs Van Aert; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: Van der Poel senza rivali. Nuovo assolo dell’olandese.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Gavere 2025: ultima parte di gara, Van der Poel cerca la vittoria! - 02 minuti, con Van der Poel che può iniziare la passerella verso ... oasport.it