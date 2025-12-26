LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Gavere 2025 | vince ancora Van der Poel! Terzo successo di fila per l’olandese!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17 Di seguito la top 10 della gara: 1 Mathieu Van der Poel 1:03:15 2 Thibau Nys +0:21 3 Tibor Del Grosso +0:23 4 Toon Aerts +0:23 5 Emiel Verstrynge +0:23 6 Michael Vanthourenhout +0:32 7 Joran Wyseure +0:54 8 Mees Hendrikx +1:10 9 Laars Van der Haar +1:21 10 Cameron Mason +1:26 16.15 Dodicesimo posto per un grandissimo Pippo Fontana, che nonostante una partenza faticosa, è riuscito a recuperare molte posizioni. 16.13 VINCE VAN DER POEL! Vince l’olandese dopo 1 ora 3 minuti e ben 15 secondi. Una gara dominata dalla seconda metà in poi, anche grazie all’errore di Nys che non è riuscito a ritrovare lo stesso ritmo del campione. 🔗 Leggi su Oasport.it
