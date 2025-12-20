CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04: Attenzione perchè Van der Poel ha perso qualcosa. Questa la situazione attuale: 1 Mathieu van der Poel +0:00 2 Laurens Sweeck +0:24 3 Joris Nieuwenhuis +0:34 4 Emiel Verstrynge +0:34 5 Tibor Del Grosso +0:43 6 Wout van Aert +0:43 7 Pim Ronhaar +0:43 8 Niels Vandeputte +0:43 9 Mees Hendrikx +1:13 16.03: In casa Italia Fontana 17mo e un ottimo Agostinacchio è 19mo, sta scalando posizioni il giovane azzurro 16.03: Cambio bici per Van der Poel che perde pochissimo, ha 36? di vantaggio su Sweeck 16.02: Van Aert a meno di 10? dalla zona podio 16.00: Concluso il terz’ultimo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: Van der Poel in fuga! Van Aert sfortunato, ancora in corsa per il podio

Leggi anche: Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Anversa 2025: orari, tv, streaming. Presenti Van der Poel e Van Aert

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: Van der Poel per un nuovo assolo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: vince Lucinda Brand, Van Alphen e Fouquenet sul podio; Mathieu van der Poel subito vincente a Namur! Nys vende cara la pelle ma va ko: rivivi il LIVE; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel torna a dominare. Esordio da predestinato per Agostinacchio; Come vedere in diretta il ciclocross di Anversa: sfida Van der Poel vs Van Aert.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel torna a dominare. Esordio da predestinato per Agostinacchio - 21 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della gara di ciclocross uomini elite a Namur, Belgio. oasport.it