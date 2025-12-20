LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA | Van der Poel in fuga! Van Aert sfortunato ancora in corsa per il podio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04: Attenzione perchè Van der Poel ha perso qualcosa. Questa la situazione attuale: 1 Mathieu van der Poel +0:00 2 Laurens Sweeck +0:24 3 Joris Nieuwenhuis +0:34 4 Emiel Verstrynge +0:34 5 Tibor Del Grosso +0:43 6 Wout van Aert +0:43 7 Pim Ronhaar +0:43 8 Niels Vandeputte +0:43 9 Mees Hendrikx +1:13 16.03: In casa Italia Fontana 17mo e un ottimo Agostinacchio è 19mo, sta scalando posizioni il giovane azzurro 16.03: Cambio bici per Van der Poel che perde pochissimo, ha 36? di vantaggio su Sweeck 16.02: Van Aert a meno di 10? dalla zona podio 16.00: Concluso il terz’ultimo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Anversa 2025: orari, tv, streaming. Presenti Van der Poel e Van Aert
Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: Van der Poel per un nuovo assolo
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: vince Lucinda Brand, Van Alphen e Fouquenet sul podio; Mathieu van der Poel subito vincente a Namur! Nys vende cara la pelle ma va ko: rivivi il LIVE; LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel torna a dominare. Esordio da predestinato per Agostinacchio; Come vedere in diretta il ciclocross di Anversa: sfida Van der Poel vs Van Aert.
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: Van der Poel torna a dominare. Esordio da predestinato per Agostinacchio - 21 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della gara di ciclocross uomini elite a Namur, Belgio. oasport.it
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Nemur 2025 in DIRETTA: vince Lucinda Brand, Van Alphen e Fouquenet sul podio - 43 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della gara ciclocross donne elite a Namur, valido per la Coppa del ... oasport.it
COPPA DEL MONDO. E' BRAND SHOW ANCHE AD ANVERSA. SI RIVEDE ALVARADO (SECONDA), CASASOLA SETTIMA - Il Trofeo Vittorio Boffi è stata la classica del Velo Club Lentatese società di Lentate sul Seveso presieduta da Damiano Terruzzi. tuttobiciweb.it
WHAT A VICTORY! ??? | Men's Tabor Cyclocross World Cup Highlights | TNT Sports Cycling
Sabato 20 dicembre la Coppa del Mondo di ciclocross ad Anversa: ci sono sia Wout van Aert che Mathieu Van der Poel!!! Tra gli italiani Bertolini, Ceolin, Fontana, Scappini, Filippo Agostinacchio, De Longhi e Zanolini. Tra le donne Sara Casasola, Borello, Gar - facebook.com facebook
Guida Calendario e Risultati Ciclocross 2025/2026 (Coppa del Mondo Superprestige X2O Trofee Exact Cross Europei Mondiali Campionati Nazionali): x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.