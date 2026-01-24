La Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 prosegue a Maasmechelen, in Belgio, dopo l’evento di Benidorm. In questa pagina troverai tutte le informazioni su orari, programma, trasmissioni televisive e streaming per seguire al meglio le gare di questa tappa. Restate aggiornati per conoscere dettagli e modalità di visione delle competizioni in programma.

Dopo l’appuntamento spagnolo di Benidorm, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 ritorna ora in Belgio. Oggi infatti, sabato 24 gennaio, andrà in scena a Maasmechelen la penultima tappa della stagione, prima del gran finale di domenica ad Hoogerheide. In gara ci sarà solo la categoria Elite, dove si è già assegnato il titolo in campo femminile. Nella tappa spagnola, infatti, Lucinda Brand ha conquistato l’ennesimo successo di una stagione perfetta, conquistando così anche la classifica generale con due gare di anticipo. Lo spettacolo, inevitabilmente, sarà quindi concentrato tutto sulla prova maschile, che potrebbe essere decisiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Maasmechelen 2026: orari, programma, tv, streaming

