Coppa del Mondo ciclocross Terralba 2025 oggi | orari tv programma streaming
La Coppa del Mondo di ciclocross arriva alla terza tappa e sarà in Italia a Terralba. Si gareggia dunque in Sardegna, dove si terranno le gare élite maschili e femminili, mentre non sono in programma le categorie giovanili. Tanti i ciclisti italiani presenti, con un folto gruppo nei convocati del CT Daniele Pontoni Nel settore maschile l’assenza di Thibau Nys, dominatore delle prime due prove, apre uno scenario completamente nuovo in classifica generale. Sarà l’occasione per rivali come Laurens Sweeck, Lars Van der Haar e Joris Nieuwenhuis di avvicinarsi alla vetta, mentre si attendono segnali importanti anche da Michael Vanthourenhout e dal campione europeo Toon Aerts. 🔗 Leggi su Oasport.it
