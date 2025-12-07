Coppa del Mondo ciclocross Terralba 2025 oggi | orari tv programma streaming

Oasport.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Coppa del Mondo di ciclocross arriva alla terza tappa e sarà in Italia a Terralba. Si gareggia dunque in Sardegna, dove si terranno le gare élite maschili e femminili, mentre non sono in programma le categorie giovanili. Tanti i ciclisti italiani presenti, con un folto gruppo nei convocati del CT Daniele Pontoni Nel settore maschile l’assenza di Thibau Nys, dominatore delle prime due prove, apre uno scenario completamente nuovo in classifica generale. Sarà l’occasione per rivali come Laurens Sweeck, Lars Van der Haar e Joris Nieuwenhuis di avvicinarsi alla vetta, mentre si attendono segnali importanti anche da Michael Vanthourenhout e dal campione europeo Toon Aerts. 🔗 Leggi su Oasport.it

coppa del mondo ciclocross terralba 2025 oggi orari tv programma streaming

© Oasport.it - Coppa del Mondo ciclocross Terralba 2025 oggi: orari, tv, programma, streaming

Altre letture consigliate

coppa mondo ciclocross terralbaCoppa del Mondo ciclocross Terralba 2025 oggi: orari, tv, programma, streaming - La Coppa del Mondo di ciclocross arriva alla terza tappa e sarà in Italia a Terralba. Da oasport.it

coppa mondo ciclocross terralbaCiclocross, la Coppa del Mondo arriva in Italia il 7 dicembre: diretta su Eurosport e Rai - La terza tappa della CDM di ciclocross è in programma a Terralba, in Sardegna, nella gara femminile Casasola tra le favorite ... Riporta it.blastingnews.com

coppa mondo ciclocross terralbaCalendario Coppa del Mondo ciclocross Terralba 2025: programma, orari, tv, streaming - Dopo l'appuntamento in Francia, a Flamanville, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025- Scrive oasport.it

coppa mondo ciclocross terralbaCiclismo. Coppa del Mondo di Ciclocross. Da Bertolini a Peruta, i protagonisti - La Coppa del Mondo di ciclocross a Terralba (Oristano) ed prestigioso Trofeo Selle Italia a San Pietro in Gu (Padova) ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Riflettori puntati su Marceddì: domani arriva la Coppa del Mondo di ciclocross - Tutti i riflettori puntati a Marceddì con l’arrivo del grande ciclocross e poche ore ormai separano gli atleti dal mettersi in sella. Da linkoristano.it

coppa mondo ciclocross terralbaCICLOCROSS, LA COPPA DEL MONDO PREPARA LO SBARCO IN SARDEGNA - Cross World Cup, promossa da Flanders Classics sotto l'egida dell’UCI, prevede 12 tappe in sei nazioni, e la tappa di Terralba Marceddì sarà la terza della ... Secondo tuttobiciweb.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Mondo Ciclocross Terralba