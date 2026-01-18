Il ciclocross continua a vivere un momento cruciale con la Coppa del Mondo a Benidorm 2026, un evento che anticipa i Campionati Mondiali in Olanda. Qui di seguito, troverai orari, programmazione televisiva, streaming e tutte le informazioni utili per seguire le gare e rimanere aggiornato sulle competizioni in corso.

Siamo giunti al rettilineo finale. Mancano infatti solo tre appuntamenti al termine e poi sarà tempo del momento principale dell’annata, i Mondiali in programma in Olanda a fine mese. La Coppa del Mondo di ciclocross torna in pista a Benidorm per disputare la decima tappa sulle dodici previste dal calendario. Sarà un’intensa giornata di gare quella che attende gli appassionati: si parte con la Juniores maschile alle 09:30, si prosegue alle 10:35 con la Juniores femminile, mentre alle 12:00 sarà la volta dell’Under 23 maschile. Chiuderanno il programma le due gare più attese: l’élite femminile partirà alle 13:40, l’élite maschile alle 15:10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Benidorm 2026: orari, tv, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv la Coppa del Mondo di ciclocross, Benidorm 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Coppa del Mondo ciclocross Terralba 2025 oggi: orari, tv, programma, streaming

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A che ora i Campionati Italiani di ciclocross 2026 oggi: programma, tv, streaming; Stagione 2025/2026: calendario, risultati e highlights gare di Coppa del Mondo, Superprestige, X2O Trofee, Exact Cross con van der Poel e van Aert; Coppa del Mondo Ciclocross a Benidorm: azzurri al via e come seguire le gare; Ciclocross, Mathieu Van Der Poel aggiunge la prova di Coppa del Mondo di Benidorm al suo programma? I Paesi Bassi lo hanno convocato.

Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Benidorm 2026: orari, tv, programma, streaming - Mancano infatti solo tre appuntamenti al termine e poi sarà tempo del momento principale dell'annata, i Mondiali in ... oasport.it