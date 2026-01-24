Una ciclista è deceduta a Londra, suscitando profondo dolore nella famiglia. La famiglia di Irene, rimasta colpita dalla perdita, esprime il desiderio di riportarla a casa, anche se i tempi per il rimpatrio sono ancora incerti. La vicenda evidenzia le difficoltà legate a situazioni di emergenza internazionale e il dolore di chi aspetta di poter riunirsi con i propri cari.

"Vogliamo riportare Irene a casa, ma i tempi per il rientro sono lunghi e al momento non sappiamo quando riusciremo". Un dolore grande, impossibile da sopportare. È quello dei familiari Irene Leardini, 39 anni, originaria di Rimini e residente da anni a Londra, deceduta martedì scorso dopo essere stata investita da un camion mentre era in bicicletta. La famiglia sta lavorando per il rientro della salma in Italia, ma fa sapere che le procedure sono complesse e richiederanno tempo. Il messaggio arriva direttamente dai familiari, affidato ai social, in particolare a Instagram, dove nelle ultime ore è comparso un post condiviso e rilanciato da amici e conoscenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclista morta a Londra. Il dolore della famiglia: "La rivogliamo a casa"

L'istituto comprensivo 9 si stringe al dolore della famiglia di Matteo Leone, il giovane trovato morto nella sua casa di LondraL'istituto comprensivo 9 esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Matteo Leone, il giovane bartender di 31 anni, trovato morto nella sua abitazione di Londra.

Leggi anche: Omicidio Nappo, la famiglia: "Pasquale era un bravo ragazzo. Rivogliamo il corpo"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Ciclista morta a Londra. Il dolore della famiglia: La rivogliamo a casa; Riminese perde la vita a Londra travolta da un camion; Ciclista morta investita a Londra: Soccorsi arrivati in quattro minuti, ma non c'è stato nulla da fare; Ciclista morta investita a Londra: Soccorsi arrivati in quattro minuti, ma non c'è stato nulla da fare.

Riminese morta a Londra: Arriverà il momento dei saluti, grazie a tutti per l’affettoÈ un messaggio semplice, composto, carico di dolore e riconoscenza quello condiviso su Instagram dai familiari di Irene Leardini, la 39enne originaria di ... chiamamicitta.it

Irene Leardini morta investita da un camion a Londra, la 39enne di Rimini era in bici: arrestato il conducenteIrene Leardini è morta a 39 anni investita da un camion a Londra mentre si trovava in sella alla sua bicicletta: il conducente è stato arrestato. virgilio.it

CICLISTA CENTRATO DAL CAMION UOMO DI 62 ANNI MUORE SUL COLPO Un ciclista di 62 anni è stato investito da un camion alla rotatoria fra viale Fiume e via Saviabona. Dopo l’urto il ciclista è finito sotto le ruote del mezzo pesante ed è morto sul col - facebook.com facebook