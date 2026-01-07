L' istituto comprensivo 9 si stringe al dolore della famiglia di Matteo Leone il giovane trovato morto nella sua casa di Londra

L'istituto comprensivo 9 esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Matteo Leone, il giovane bartender di 31 anni, trovato morto nella sua abitazione di Londra. La perdita di Matteo, figlio del maresciallo Graziano Leone, ha profondamente colpito la comunità di Pescara. Dopo i messaggi di solidarietà da parte di ASL e amministratori, si unisce nel rispetto e nel dolore per questa triste perdita.

