L' istituto comprensivo 9 si stringe al dolore della famiglia di Matteo Leone il giovane trovato morto nella sua casa di Londra

L'istituto comprensivo 9 esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Matteo Leone, il giovane bartender di 31 anni, trovato morto nella sua abitazione di Londra. La perdita di Matteo, figlio del maresciallo Graziano Leone, ha profondamente colpito la comunità di Pescara. Dopo i messaggi di solidarietà da parte di ASL e amministratori, si unisce nel rispetto e nel dolore per questa triste perdita.

L’improvvisa scomparsa di Matteo Leone, il bartender 31enne figlio del maresciallo Graziano Leone comandante della stazione dei carabinieri Pescara Colli trovato morto nella sua abitazione di Londra, ha colpito la comunità pescarese e dopo il cordoglio arrivato da Asl e amministratori, arriva. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

