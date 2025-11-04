Omicidio Nappo la famiglia | Pasquale era un bravo ragazzo Rivogliamo il corpo

“Vogliamo giustizia, è l'unico nostro pensiero. Pasquale non ci ha mai dato problemi, non ci saremmo mai aspettati tutto questo". A parlare è Salvatore Nappo, il papà del 18enne di Scafati ucciso a Boscoreale da colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica. Non ha voglia di dire molto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Tele A. . Uccidono un 18enne a Boscoreale, tornano a casa per cambiarsi e poi passano la notte ai baretti di Chiaia. I due killer di Pasquale Nappo confessano. #napoli #omicidio #Boscoreale #droga #spaccio - facebook.com Vai su Facebook

#Boscoreale- Omicidio Pasquale Nappo: vendetta dopo una lite. Ma per la Dda è un agguato di camorra. #Cronaca #Lite #Dda #Omicidio #Nappo #Camorra #Agguato #NanoTV - X Vai su X

Omicidio Nappo, la famiglia: "Pasquale era un bravo ragazzo. Rivogliamo il corpo" - L'avvocato: "Chiediamo di accelerare l'autopsia così da poter celebrare il funerale" ... Scrive napolitoday.it

Omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale: i killer volevano colpire lui. L’ipotesi: vendetta dopo una lite - Dopo il fermo di due giovani, che si sono consegnati alle autorità, emergono nuovi particolari sull'omicidio di Pasquale Nappo, il 18enne ucciso a Boscoreale ... Come scrive fanpage.it

Omicidio Pasquale Nappo, fermati due ragazzi di 18 e 23 anni: si sono costituiti nella notte - Entrambi di Torre Annunziata, sono arrivati a Boscoreale in scooter: il più giovane, coetaneo della vittima, ha sparato 3 colpi di pistola contro il gruppo di amici. quotidiano.net scrive