Chivu a Dazn | Luis Henrique ha bisogno di fiducia e continuità vi spiego il motivo del ritiro ad Appiano

Inter News 24 Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro il Como in campionato. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Como, Cristian Chivu ha presentato così la sfida di oggi a San Siro valevole per la 14^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. SE HO STUDIATO E VISTO DAL VIVO IL COMO COME FABREGAS HA FATTO CON L’INTER – « Quello in tribuna più importante era Cuper, non io (rido). Io ero solo lì a vedere un po’ di calcio. Il Com è fastidioso, una squadra in salute che sa fare tante cose. 🔗 Leggi su Internews24.com

