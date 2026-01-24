Chiara Ferragni | è il momento della ripartenza

Dopo la conclusione della vicenda del pandorogate, Chiara Ferragni si prepara alla sua fase di ripartenza. Attraverso i social, la influencer condividerà il percorso di rinascita e nuovi progetti, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Questo momento rappresenta un'occasione per ricostruire e consolidare la sua presenza online, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso, senza eccessi o sensazionalismi.

Chiuso il capitolo del pandorogate, adesso inizia una nuova fase per Chiara Ferragni che sta studiando la sua ripartenza, che avverrà sempre attraverso il racconto sui social Sono passate due settimane da quando Chiara Ferragni è stata prosciolta dal Tribunale di Milano e già in molti parlano della sua rinascita. Ciò che deve fare in questo periodo è cercare di riscostruire una credibilità, quella che, con tanta fatica, si era creata prima di diventare la famosissima Chiara Ferragni. Innanzitutto Chiara Ferragni riparte dalla moda. Qualche giorno fa ha annunciato che riparte da questo ambiente, attraverso una campagna pubblicitaria con Guess, uno dei primi brand che anni fa si era interessato a lei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Chiara Ferragni testimonial per Guess, la ripartenza dopo il Pandorogate: "Grazie per credere in me in questo periodo complesso"Chiara Ferragni ritorna nel mondo della moda come testimonial per Guess, segnando una fase di ripartenza dopo il recente episodio giudiziario.

