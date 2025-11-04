Chiara Ferragni in Tribunale per il processo sul Pandoro Gate | Momento difficile della mia vita ; poi fugge dalle telecamere - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferragni, indagata con l'ipotesi di truffa continuata e aggravata per le iniziative promozionali delle uova pasquali e del Pandoro Pink Christmas, all'udienza pre dibattimentale sul cosiddetto Pandoro Gate: "Non mi sento di fare dichiarazioni" Chiara Ferragni in tribunale a Milano per l’udien. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

