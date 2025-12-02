Giorgia Meloni batte Chiara Ferragni e diventa la regina dei social network

Per la prima volta un politico entra nella top 10 dei post popolari, cioè quelli che più hanno coinvolto gli italiani. E che, quindi, hanno totalizzato il maggior numero di interazioni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tra i primi dieci posti nella classifica sia di Instagram, sia tra i più apprezzati su Facebook. E' quanto emerge dal report con cui DeRev, società di strategia digitale, comunicazione e marketing online, fotografa l'anno degli italiani sui social. Su Instagram, il podio vede dunque la leader di Fratelli d'Italia in terza posizione con un post in cui fa gli auguri di buon compleanno al premier indiano Narendra Modi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giorgia Meloni batte Chiara Ferragni e diventa la "regina" dei social network

Leggi anche questi approfondimenti

Ci aspettiamo una risposta Giorgia Meloni Elly Schlein. - facebook.com Vai su Facebook

Il Fatto si interroga sul consenso di Giorgia #Meloni. Basta mettere il naso fuori dalla redazione: i risultati di questo Governo sono sotto gli occhi di tutti. Per questo gli italiani si fidano di lei. Vai su X

Giorgia Meloni batte Chiara Ferragni e diventa la "regina" dei social network - Per la prima volta un politico entra nella top 10 dei post popolari, cioè quelli che più hanno coinvolto gli italiani. Segnala iltempo.it

Cdm, vitalizio a Chiara Vigo, maestra di tessitura del bisso - Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni, ha deliberato la concessione di un assegno straordinario vitalizio, riservato dalla legge Bacchelli a cittadini illustri che ... Si legge su ansa.it

Chiara Appendino: “Basta normalizzarci, serve un M5S diverso o rivincerà Giorgia Meloni” - L’ex sindaca che ha aperto il vaso di Pandora non lo nasconde: “Al Movimento serve un cambio di rotta”. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Flotilla, Appendino choc su La7: "Meloni si sciacqui la bocca prima di giudicare" - "Giorgia Meloni si deve sciacquare la bocca prima di dare un giudizio morale su chi, con encomiabile coraggio, rischia la vita per fare quello che lei e altri colleghi europei non hanno avuto il ... Lo riporta ilgiornale.it

Bruno Vespa esalta Giorgia Meloni e svela il retroscena dopo tre anni di Governo: "Non era immaginabile" - Bruno Vespa ha ricordato il siparietto con Giorgia Meloni subito dopo la vittoria delle elezioni e la nomina alla presidenza del Consiglio ... Lo riporta virgilio.it