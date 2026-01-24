Chiaiano nascondeva hashish nei pacchetti di caramelle | arrestato 26enne

A Chiaiano, i carabinieri hanno arrestato un 26enne che nascondeva hashish nei pacchetti di caramelle. L’intervento si è svolto all’interno di un bar in via Santa Maria a Cubito, dove il giovane è stato fermato mentre mostrava comportamenti sospetti. L'operazione rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dai militari nel territorio di Napoli.

Pusher ambulanti nel mirino dei carabinieri a Napoli. A Chiaiano, i militari della locale stazione hanno fermato un giovane con atteggiamento sospetto all’interno di un bar in via Santa Maria a Cubito. L’uomo non sembrava un normale cliente: si muoveva con fretta e con un comportamento che ha subito attirato l’attenzione delle pattuglie impegnate nei controlli sul territorio. Dopo aver deciso di approfondire, i carabinieri hanno identificato la persona controllata: si tratta di Giovanni Grillo, 26 anni, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato nelle sue tasche circa 30 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, e 370 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di vendita al dettaglio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Napoli – Chiaiano: Nel bar con droga nei pacchetti di caramelle e un tirapugni. Carabinieri arrestano pusherA Napoli, i Carabinieri hanno arrestato un 26enne noto alle forze dell’ordine, scoperto con hashish nascosto in pacchetti di caramelle e un tirapugni.

