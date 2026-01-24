Napoli – Chiaiano | Nel bar con droga nei pacchetti di caramelle e un tirapugni Carabinieri arrestano pusher

A Napoli, i Carabinieri hanno arrestato un 26enne noto alle forze dell’ordine, scoperto con hashish nascosto in pacchetti di caramelle e un tirapugni. L’uomo, coinvolto in attività di spaccio ambulante, è stato fermato nel quartiere di Chiaiano. L’intervento si inserisce nelle operazioni di contrasto alla droga, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle zone urbane.

Hashish nascosto nei pacchetti di caramelle: arrestato 26enne già noto alle forze dell’ordine. Pusher ambulanti nel mirino dei Carabinieri. Siamo nel quartiere Chiaiano e i carabinieri della locale stazione notano una persona all’interno di un bar a via Santa Maria a Cubito. L’uomo non ha l’aria del tipico cliente ma si muove con fretta. Quell’atteggiamento insospettisce i militari che decidono di approfondire. La persona controllata è il 26enne G.G., del posto e già noto alle forze dell’ordine. Nelle tasche del 26enne ci sono 30 grammi di hashish già suddivise in dosi e 370 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

