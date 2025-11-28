Nascondeva in casa un chilo di ketamina | arrestato 26enne

Aveva in casa oltre un chilo di ketamina, in parte già suddivisa in dosi preconfezionate e termosaldate. Ma anche qualche grammo di oppio e hashish, una dose di speed e diverse confezioni di funghi allucinogeni. Questo hanno trovato i carabinieri di Sesto Calende giovedì, a casa di un 26enne. Lo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

42enne arrestato in provincia di Taranto: nascondeva 700 grammi di hashish nel congelatore di casa. Vai su X

42enne arrestato in provincia di Taranto: nascondeva 700 grammi di hashish nel congelatore di casa. - facebook.com Vai su Facebook

Ketamina, oppio, allucinogeni: 26enne in manette. In casa aveva un bazar della droga - Il giovane è stato fermato ieri nel piazzale della stazione di Sesto Calende dai carabinieri. Segnala varesenoi.it

Un arresto a Sesto Calende per droga, in casa oltre un chilo di ketamina - Durante il pattugliamento i militari hanno notato il giovane che ha tentato di disfarsi di uno spinello e scappare. Secondo varesenews.it

Nasconde in casa chili di hashish e cocaina: arrestato 58enne - Erano nascosti in uno zaino: li hanno trovati i carabinieri di Novate Milanese a casa di un 58enne ... milanotoday.it scrive