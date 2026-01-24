Recentemente, si è parlato della cauzione pagata da Jacques Moretti, co-proprietario del Bar Le Constellation. In questa vicenda, si ipotizzano tre possibili fonti di finanziamento, senza che siano emerse anomalie nei fondi. Questa notizia riguarda l’uscita di Moretti dal carcere, avvenuta il 24 gennaio 2026 a Roma, suscitando interesse sulle modalità di pagamento e sulla regolarità delle somme utilizzate.

Roma, 24 gennaio 2026 – Jacques Moretti, co-proprietario del Bar Le Constellation di Crans-Montana, è uscito dal carcere. A pagare la cauzione di 200.000 franchi svizzeri, circa 215.000 euro, uno dei suoi ‘amici stretti’. L’uomo, principale indagato per l’incendio che la notte di Capodanno è costato la vita a 40 persone, tra cui sei italiani, era stato arrestato il 9 gennaio con le accuse di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo. D’ora in poi dovrà rispettare le stesse misure restrittive imposte dalla Procura generale di Sion alla moglie Jessica: divieto di lasciare il territorio svizzero, la confisca dei documenti d’identità e una visita giornaliera al commissariato di Polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

