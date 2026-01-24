Crans Montana Jacques Moretti scarcerato chi ha pagato la cauzione? Il notaio l' assicuratore il terzo uomo | tutte le ipotesi

La scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario di Le Constellation a Crans Montana, ha suscitato domande sulla cauzione di 200 mila franchi. Chi ha contribuito al pagamento? Le ipotesi includono il notaio, l'assicuratore o un terzo uomo. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel caso e solleva interrogativi sulle modalità di copertura della cauzione e sui soggetti coinvolti.

Chi ha pagato la cauzione da 200 mila franchi che ha permesso a Jacques Moretti di uscire dal carcere? La decisione di scarcerare Moretti, proprietario di Le Constellation, il locale di Crans Montana andato a fuoco la notte di Capodanno, è stata presa, si legge nell'istanza, dopo «una nuova valutazione del rischio di fuga e dopo aver esaminato l'origine dei fondi e la natura dei rapporti tra l'imputato e la persona che ha versato tale importo, che è uno dei suoi amici stretti». Ma di chi si tratta? Chi ha pagato la cauzione? La persona ha deciso di rimanere nell’anonimato anche per evitare problemi con l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo: «Jacques Moretti scarcerato? Una ferita che brucia. Un crimine così grave ed è uscito pagando una cifra ridicola»È ufficiale: Jacques Moretti può uscire dal carcere, dove è detenuto dal 9 gennaio. Sarebbe stato un suo amico a pagare la cauzione di 200mila franchi, ovvero circa ... leggo.it

Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

