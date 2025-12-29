Il Manchester City si prepara già per il mercato di gennaio, nonostante la finestra sia ancora aperta. Tra i possibili acquisti, spicca il nome di Antoine Semenyo del Bournemouth, considerato una delle promesse del calcio britannico. La dirigenza dei Citizens monitora attentamente la situazione, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e mantenere alta la competitività in Premier League e in Champions League.

Il mercato di gennaio è ancora ufficialmente chiuso, ma il Manchester City ha già acceso i motori. Il nome cerchiato in rosso sul taccuino di Pep Guardiola è quello di Antoine Semenyo, attaccante del Bournemouth, pronto a compiere il salto definitivo verso l’élite del calcio europeo. Secondo segnali sempre più concreti, l’entourage del giocatore è atteso a Manchester per definire i dettagli contrattuali di un’operazione che potrebbe chiudersi rapidamente, sfruttando una clausola rescissoria da 65 milioni di sterline, valida fino ai primi giorni di gennaio. Un dettaglio che spiega l’urgenza del City e la necessità di muoversi con decisione. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Semenyo verso Manchester: il City accelera per gennaio

