Iraola è fiducioso che Semenyo giocherà di nuovo per il Bournemouth nonostante i colloqui con il Manchester City

Andoni Iraola si mostra fiducioso che Antoine Semenyo tornerà a giocare per il Bournemouth, nonostante i colloqui con il Manchester City. Il club inglese sta valutando un possibile trasferimento dell’attaccante, che ha una clausola rescissoria di 65 milioni di sterline. Tuttavia, l’allenatore dei Cherries sottolinea che Semenyo non ha ancora concluso il suo percorso con il Bournemouth e potrebbe ancora tornare in campo con i suoi attuali colori.

2025-12-31 13:01:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Manchester City si sta avvicinando a un accordo per ingaggiare Antoine Semenyo dal Bournemouth dopo essersi mosso per rispettare la clausola rescissoria di 65 milioni di sterline dell'attaccante, anche se l'allenatore del Cherries Andoni Iraola insiste che il nazionale del Ghana non ha ancora giocato la sua ultima partita per il club. I colloqui tra le due parti si sono intensificati nelle ultime 48 ore, con i negoziati ora concentrati sulla risoluzione dei dettagli rimanenti in vista dell'apertura della finestra di trasferimento di gennaio giovedì.

