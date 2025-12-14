Jammer boom di auto svaligiate nei parcheggi | il disturbatore di frequenza impedisce ai proprietari di bloccare le portiere come agiscono i ladri
Negli ultimi tempi, i parcheggi esterni dei centri commerciali di Mestre sono teatro di un aumento di furti auto, spesso orchestrati da ladri che utilizzano jammer, disturbatori di frequenza, per impedire ai proprietari di bloccare le portiere e facilitare il colpo. Questa tecnica si aggiunge agli episodi di pneumatici tagliati, evidenziando una crescente ondata di attività criminose nelle aree di sosta.
