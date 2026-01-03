L’Inter ha elaborato un piano strategico per neutralizzare in anticipo l’attaccante del Verona, come rivelato da Moretto. La squadra si sta preparando con attenzione per affrontare la sfida, studiando le mosse dell’avversario e adottando misure mirate per limitare le sue potenzialità offensive. Questa strategia rientra in un’ottica di attenzione tattica e concentrazione, fondamentale per garantire un risultato positivo nel prossimo impegno.

Inter News 24 Strategia e concorrenza. L’ Inter lavora d’anticipo per l’estate. Secondo l’esperto Matteo Moretto, i nerazzurri seguono con interesse il giovane prospetto dell’Hellas Verona, Giovane Santana, con l’obiettivo di bloccarlo per giugno. Piero Ausilio, direttore sportivo interista, deve però guardarsi dalla concorrenza: il Napoli è vigile, mentre la Roma e soprattutto l’ Atalanta potrebbero tentare l’assalto già a gennaio per anticipare i tempi. La richiesta degli scaligeri è fissata: servono 20 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giovane Inter, definito il piano per bloccare in anticipo l’attaccante del Verona: la rivelazione di Moretto!

Leggi anche: Giovane Inter, la rivelazione di Moretto: «Operazione per l’estate, non piace soltanto a Chivu!». Svelata la posizione del Verona

Leggi anche: Giovane Inter, la rivelazione di Moretto: «I complimenti di Chivu non sono un caso! Ecco la verità sul prezzo fatto dal Verona»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sampdoria accelera su Esposito e Brunori: Cardenas nuovo capo scouting; FcIN - Mlacic, situazione ingarbugliata. Discorso avviato tra Inter e Hajduk, ma l'Under 23 gli...; Inter U23 calendario definito fino a marzo | date e orari dalla 20ª alla 31ª giornata in Serie C; Rinnovo Chivu, TS sicuro: futuro già definito.

Oggi vogliamo ricordare MAICOL, giovane promessa delle giovanili dell'Inter, che dovette abbandonare per una grave malattia. La sua storia aveva commosso sia i tifosi dell'Inter sia tutti gli appassionati di calcio. Gli ultras della curva nord Milano gli avevano - facebook.com facebook

Caccia al vice- #Bastoni: l' #Inter cerca un giovane mancino da inserire subito nelle rotazioni di #Chivu per il futuro. Il preferito è #Muharemovic, ma la trattativa col #Sassuolo è complicata dalla percentuale sulla rivendita in mano alla #Juve. #internews2 x.com